Il nuovo album dell’artista klaw “estote parati”, anticipato dal singolo “evviva l’italia”

E’ uscito il 3 maggio il nuovo album dell’artista Klaw (nome d’arte di Alberto Amenta) “ESTOTE PARATI”, anticipato dal singolo “Evviva l’Italia” (brano di denuncia sull’attualità italiana - https://www.youtube.com/watch?v=B6Huo_vvv_8) In produzione nei prossimi giorni le riprese del brano “902”. ESTOTE PARATI è un concept album, strutturato, attraverso le canzoni che lo compongono, come un percorso ben preciso, rappresentando una fase di vita vissuta sfociata in un cambiamento. Afferma Klaw in merito all’album: “per me la musica ha sempre rappresentato una valvola di sfogo e quest'album nasce come tutte le mie produzioni musicali, dal più profondo bisogno di fare uscire fuori le emozioni che vivo e inciderle per sempre. Faccio musica come per dire “vedi che esisto o comunque sono esistito anche io, e sono/ero questo qui", per lasciare un'impronta. La musica e la scrittura mi permettono di capire chi sono, quando dopo aver inciso sfoghi di felicità o di depressione, rileggo e riascolto il tutto.” Nel disco, dopo i primi due brani di "apertura", è presente una skit "Disagio Clandestino", dove l’artista espone il disagio che alcune persone della sua generazione provano notando di avere tutto a disposizione ma di non riuscire a esprimersi nella propria totalità. Il disco continua con sei brani che evidenziano differenti stati d'animo, in un’alternanza tra sconforto e speranza, fino a giungere al cambiamento della prospettiva. L’opera prosegue, infatti, con un’ulteriore skit “Cbd”, più positiva rispetto alla precedente e con il susseguirsi di altri cinque brani. Il disco si chiude volutamente con le parole "Proprio come te", in quanto Klaw vuole comunicare l'importanza dell'empatia come arma per non combattere tutto da soli. Infatti, Estote Parati in latino significa State Pronti, ed oltre ad essere il concetto base dell'album, è il motto degli scout, assonanza riscontrabile anche nei suoni ambient, del disco, che abbracciano generi differenti, dal rock al rap, al pop e alla musica elettronica. Le tracce 1. Svevo ft. M-ON 2. 902 3. Disagio Clandestino 4. Vitiligine 5. Sul Giornale 6. Angolo Scuro 7. Evviva l'Italia 8. Dottor. Pathos 9. Per Certi Versi 10. Cbd 11. La Meridiana 12. Credo (in - verso) 13. Catania Lamezia 14. Cattivo Vizio 15. Ti scriverò una canzone ESTOTE PARATI, state pronti al cambiamento. Vivi tutto come fosse una seconda occasione (cit.902) Spotify: https://open.spotify.com/artist/3g3VEIcCTpa1pyxgb3tMXZ?si=pUuU-LUvQj-62j8vW1sKrw Itunes: https://itunes.apple.com/it/artist/k-law/1220566518 Deezer: https://www.deezer.com/artist/10239226?utm_source=deezer&utm_content=artist-10239226&utm_term=2783010362_1556797345&utm_medium=web Amazon music: https://music.amazon.it/artists/B009TWB17Q YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCUZT-DUwGr1c-PtwMMnUOGw?view_as=subscriber Biografia. Alberto Amenta nasce a Catania il 6 agosto del 1997. Il suo nome d'arte è "Klaw", che letto al contrario è "walk", e rappresenta le iniziali degli artisti che nel corso della sua adolescenza lo hanno aiutato a "camminare" nella musica e nella vita: Kurt Cobain, Luciano Ligabue, Alessandro Aleotti, William Bruce Bailey. Klaw è l'unico autore di tutti i testi e di tutte le strumentali, fatta eccezione nelle prime produzioni. Ha iniziato a scrivere e comporre all’età di 15 anni, dopo aver militato per 3 anni in una rock band "Illusions" con cui ha iniziato a registrare le prime canzoni. All’età di 19 anni inizia il suo percorso solista con l’uscita del primo album, nel 2017, dal titolo "(N)emesi". Negli anni si avvicina al pop, all’elettronica e al grunge, utilizzando questo crossover, unito al genere rap e rock, nelle sue produzioni musicali. Nel 2018 è uscito "La Selezione", Ep di 6 brani disponibile su tutte le piattaforme digitali mentre il 3 Maggio 2019 è stato pubblicato il suo terzo lavoro in studio dal titolo "ESTOTE PARATI". Instagram: https://www.instagram.com/klaw_on/ Facebook: https://www.facebook.com/musicklaw/ Ufficio Stampa: Miriam Bocchino (https://www.laltroveufficiostampa.it/) Cell: 3925003136 Email: laltroveufficiostampa@gmail.com

