Earthset - L'uomo meccanico

La band bolognese Earthset presenta la sonorizzazione del film muto "L'uomo meccanico" del 1921, primo film di fantascienza/horror prodotto in Italia e restaurato dalla Cineteca di Bologna. La sonorizzazione musicale è affidata alla scrittura post rock degli Earthset, band che sin dagli esordi ha sperimentato soluzioni armoniche non convenzionali. In questo lavoro la band sviluppa questi aspetti della propria produzione, cimentandosi in una scrittura che abbandona gli stilemi classici del rock e si avventura in campi di sperimentazione di confine con la musica colta, con inserti armonici dodecafonici, l'incedere di loops ipnotici e la dilatazione temporale delle atmosfere. Appuntamento il 5 aprile 2019 allo Zo Centro Culture Contemporanee.