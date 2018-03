Ecampus - Ponte tra arte e cultura

L'Università Ecampus, presso la sua nuova sede sita in via Milano 47, è lieta di presentare l'evento 'Ecampus: un ponte tra arte e cultura'. Parteciperà all'evento l'attore siciliano Antonio Catania che, attraverso un'intervista parlerà della sua carriera e del suo impegno culturale nel cinema. Interverranno l'attrice Rosaria Russo e Tania Di Mario, direttore sportivo di Ekipe Orizzonte. Inoltre ci sarà l'intervista al Magnifico Rettore Antonio Siviero sui diritti umani e sull'emancipazione della donna in Medio Oriente. Coordina il giornalista Salvo La Rosa.