Mostra 'Ecletticamente'

Mostra: ECLETTICA-ME-NTE di Debora Pluchino. “Non c’è affanno di ricerca, non c’è ossessione del soggetto. Sono opere del sentire, le mie, pioggia di tratti e colori sulla tela, che vengono giù a sfogo da nuvole sature di tempeste e sfumature, rese da anima e mani. Eclettica me, il mio scroscio pittorico, disordinatamente collegato all’origine di me: colorata”. Vernissage: Giovedì 4 Luglio 2019 – ore 19.30 La mostra sarà visitabile fino al 6 Luglio ore 12.30. Homi’ via Monfalcone 37 Catania.