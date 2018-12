Lunedì 31 dicembre, a partire dalle ore 21.00, appuntamento all'ECS Dogana Club con la serata dal titolo ' Ellen Allien at With Love NYE (Catania) + Domenico Crisci - Bec'. Prezzi: € 20 Donna ed € 25 Uomo entro le 23:00. Dopo € 30 (entro l'1:00) intero € 35,00.