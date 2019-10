Happy Halloween all'Eden Riviera

Giovedi' 31 Ottobre in occasione della notte piu' magica e paurosa dell'anno il ristorante Eden Riviera sito ad Acitrezza in Via Litteri 59 propone cena tipica a lu(mino) di candela.

Serata danzante con musica anni 70/80/90 disco dance, dj set Vincenzo Di Salvo (Cjato). E' gradita maschera e trucco a tema,durante la serata estrazione di n. 2 cene omaggio.