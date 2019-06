Diamoci un tono - Edoardo Ferrario

In un momento storico così confuso, vale la pena chiudersi in casa in preda alle ansie? Meglio uscire, se non per trovare risposte, almeno per farsi qualche domanda. Dopo il successo di Edoardo Ferrario Show, il comedian romano torna sui palcoscenici più importanti d’Italia con Diamoci un tono, il suo nuovo one man show satirico: più che un titolo, un consiglio spassionato per adeguarsi ad una situazione anomala. In oltre un’ora di monologhi, Edoardo si interroga sul suo rapporto con lo sport, l’amore, l’alimentazione sana, il suo strano lavoro, la politica, i viaggi, la nuova musica italiana e le persone che si alzano in piedi appena l’aereo atterra e rimangono mezz’ora così.

Quale orizzonte si staglia per un trentenne che si fa molte domande? Tutto inizia con un’automobile che arriva a Rimini nel cuore della notte. Le portiere si aprono e scendono due irresponsabili. Venite a sentire come va a finire.