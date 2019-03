Eduardo Saitta mattatore senza freni in “Occhio al buco della serratura”

Il quarantesimo compleanno è uno spartiacque importante nella vita di chiunque. Un anniversario che segna in maniera quasi definitiva il passaggio fra la vita da ragazzo e quella da uomo. Per i suoi fatidici “anta” Eduardo Saitta ha scelto di regalarsi uno spettacolo in cui non solo è assoluto protagonista, ma ha scelto di abbattere quella quarta parete che spesso si interpone fra sé ed il pubblico, rendendo “Occhio al buco della serratura” un imperdibile show. Dopo la prima fortunata settimana di repliche lo spettacolo torna al Musco di Catania, dal 7 al 10 marzo, per le ultime quattro rappresentazioni. Durante lo spettacolo l’attore catanese, che è anche autore del testo, sarà in scena con Federica Gambino, giovane instagrammer e youtuber che lo aiuterà a ripercorrere le tappe della sua carriera ma sopratutto lo indurrà, attraverso l’espediente della psicanalisi, ad una divertente analisi sulle differenze fra chi si avvicina adesso al mestiere dell’attore e chi invece come lui è nel pieno della maturità artistica. Saranno gli aspetti più veri e genuini della vita dell’attore ad avvicinarlo agli spettatori, coinvolti nella seduta sui generis che si trasformerà in una esilarante pièce. In occasione del suo compleanno, festeggiato in scena durante la replica del 7 marzo, Eduardo Saitta ha scelto di rafforzare il proprio rapporto con il pubblico nella maniera più autentica e sincera, proprio come una serata fra amici: il tutto reso possibile da una messa in scena essenziale e confidenziale, con delle atmosfere che mutano grazie al sapiente uso del disegno luci. Lo spettacolo, naturale conseguenza di “Uno, nessuno, centomila...followers” e “Andiamo a governare”, chiude una fortunata trilogia che con le precedenti pièce ha portato notevole popolarità e seguito.