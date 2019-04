Egberto Gismonti al Teatro Odeon

Venerdì 12 Aprile 2019 ore 21.15 Cine teatro Odeon Catania 44ª Stagione Concertistica #AME presenta EGBERTO GISMONTI. Compositore, arrangiatore e polistrumentista, autore di oltre 50 incisioni discografiche, di composizioni per strumento solista e per piccoli ensemble così come di lavori orchestrali, oltre che numerose colonne sonore, Egberto Gismonti è considerato oggi uno dei più autorevoli esponenti della ricchissima scena musicale brasiliana. Per l'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link.