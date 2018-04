El día de Sant Jordi. La festa del libro e delle rose

In Catalogna c'è un giorno di aprile in cui gli innamorati si scambiano un libro e una rosa, le Ramblas si riempiono di scrittori e lettori e si raccontano storie di cavalieri e sangue di draghi. Si tratta del día de Sant Jordi, una festa che la Librineria ha deciso di portare al campo San Teodoro Liberato, in occasione del tradizionale torneo No Tav, No Ponte, NO Muos. Sarà un grande festival del libro e dei fiori, una giornata densa di appuntamenti artistici, floreali e letterari per grandi e piccini.

Parteciperanno con i propri banchetti e laboratori:Feltrinelli Catania"Fa Lì Creazioni", ILibridiFabio, Sofà Delle Muse, Libo' Libreria Dei Ragazzi E Degli Errori, Libreria Punto e Virgola, Libreria Vicolo Stretto, Gammazita, Piazza dei libri, @Rossomalpelo Edizioni.