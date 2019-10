Domenica 27 ottobre, in occasione di 'Domeniche in musica 2019', Domenico Testaì e Davide Sciacca presentano dal vivo il repertorio del nuovo disco. Un'operazione suggestiva all'insegna del tango d'autore. Domenica 27 Ottobre 2019 ore 20.15. Parrocchia Santi Pietro e Paolo, via Siena 1 Catania. Domeniche in Musica 2019 e Coro Polifonico Imago Vocis

presentano: EL TANGO: OPUS LUDERE IN CONCERTO Domenica 27 ottobre a Catania (Parrocchia Santi Pietro e Paolo - via Siena 1) il duo Opus Ludere torna dal vivo con un concerto incentrato sul nuovo disco El Tango. E' un appuntamento importante nel cartellone di Domeniche in Musica 2019, a cura del Coro Polifonico Imago Vocis, questa volta dedicato al tango. Nello specifico, al tango d'autore, una peculiarità assai cara al flautista Domenico Testaì e al chitarrista Davide Sciacca.

Domenico Testaì e Davide Sciacca hanno un curriculum impressionante per preparazione, collaborazioni, concerti ed esperienze in studio e sul palco. In questa avventura nella quale viene prediletto l’ascolto rispetto alla fisicità dalla danza, la loro provenienza eurocolta - sia classica che contemporanea - si rivela decisiva: "Il Tango rappresenta un put pourrì stilistico nel quale furono gli immigrati europei (in particolare, permetteteci di affermarlo con orgoglio, del Sud Italia) a suggerire l’utilizzo di stilemi esecutivi tipici del vecchio continente. Lo stesso Piazzolla è da considerarsi un innovatore del genere, in grado di sublimare l’unione di due mondi contrastanti.

L'impostazione classica di Testaì, frutto di innumerevoli esperienze orchestrali e cameristiche, ha aiutato ad interpretare partiture il più delle volte complesse e articolate. L'interesse per i linguaggi contemporanei, coadiuvato da una provenienza borderline di Sciacca, ha reso evidenti gli elementi extra-colti del repertorio".