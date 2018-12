'El trio Churro' al Teatro Coppola

Squonk! Piccoli al Teatro Coppola e Teatro Coppola presentano: El Trio Churro di e con Emanuele Avallone e Daniele Spadaro. Ingresso con sottoscrizione libera e volontaria. Domenica 6 gennaio ore 17:00. Teatro Coppola, via del Vecchio Bastione 9 Catania (zona Piazza Duca di Genova). Per info e prenotazioni chiamare: 346 9855024 oppure 349 5326504 oppure scrivere a teatrocoppola.teatrodeibambini@gmail.com.

Spettacolo per tutte le età! Torna anche quest'anno "Squonk! Piccoli al Teatro Coppola", la rassegna di spettacoli, laboratori ed incontri interamente dedicata al mondo dell'infanzia. Si parte DOMENICA 6 GENNAIO, ore 17.00 con lo spettacolo "El Trio Churro" della compagnia romana "Chien Barbù Mal Rasè" attiva da oltre dieci anni.

La storia del circo raccontata attraverso l'esecuzione di numeri classici e contemporanei. Un'idea geniale.. peccato che i due conferenzieri non abbiano studiato, e ogni volta reinterpretino i numeri e la loro origine secondo quello che gli passa per la testa. Litigiosi e ubriaconi si fanno continuamente dispetti, rischiando di uccidere il proprio compagno. El Trio Churro è uno spettacolo imprevedibile, caratterizzato da un forte coinvolgimento del pubblico che, incredulo, assiste alla strana vicenda che gli è capitata davanti. Chien Barbu Mal Rasè è un duo di clown, attivo da oltre dieci anni, che fonda la propria ricerca sull’improvvisazione, la tradizione dei ciarlatani, il teatro popolare ed il clown teatrale. Nei vari anni di attività, la compagnia, ha portato in scena spettacoli di strada, spettacoli di teatro, performance estemporanee, spettacoli itineranti, personaggi itineranti, spettacoli di varietà con altre compagnie o collettivi. Ogni messa in scena ha come punto di partenza la convinzione che il teatro debba essere popolare e largamente accessibile, senza però perdere l’originalità e la dimensione surreale, elementi che permettono alla fantasia di diventare un grimaldello che scardina gli schemi a cui siamo, nostro malgrado, abituati. La ricerca di questo equilibrio è, a tutt’oggi, il punto di lavoro.