Eleonora Bordonaro - Moviti Ferma live at Odeon

ELEONORA BORDONARO presenta in concerto "Moviti Ferma" il suo nuovo lavoro discografico con la produzione artistica di Puccio Castrogiovanni. Un live intimo e dirompente in cui la teatralità della lingua siciliana si scioglie nell’intreccio ritmico di marranzano e percussioni. Eleonora Bordonaro voce. Puccio Pux Cas Castrogiovanni marranzano, plettri, fisarmonica, percussioni. Marco Corbino chitarra. Michele Musarra basso. Salvo Farruggio batteria. Al concerto parteciperanno Agostino Tilotta, Marina Latorraca, Denis Marino, Gaspare Balsamo, Pierpaolo Latina, Jacarànda Piccola Orchestra dell’Etna e Sambazita. BIGLIETTI E PREVENDITE Circuito Boxoffice Sicilia Srl. Lun-Ven ore 9-19, Sab ore 9-12, via Giacomo Leopardi, 95 Catania. Tel. 095 7225340 – www.ctbox.it. intero: € 15,00 + DP, ridotto*: € 12,00 +DP.