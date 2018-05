'Elio e le storie tese' LIVE al Metropolitan

Cambio di location per il concerto di 'Elio e le storie tese', che passa dal Pal'Art Hotel di Acireale al Teatro Metropolitan di Catania. I biglietti acquistati per il concerto previsto il 17 maggio 2018 al Pal’Art Hotel di Acireale (CT) restano validi per il concerto del 17 maggio 2018 al Teatro Metropolitan di Catania. Modalità di assegnazione dei nuovi posti. Per la nuova assegnazione del settore – fila e posto vedi Allegato A e Allegato B: http://www.fepgroup.it/ mm?id=11917.

Il nuovo posto sarà indicato sul “segnaposto” distribuito il giorno dello Spettacolo, dalle ore 17.00, presso la biglietteria del Teatro Metropolitan dal personale preposto dall’Organizzatore, nella misura di un “segnaposto” per ciascun biglietto precedentemente acquistato. Per le modalità di rimborso cliccare sul seguente link.