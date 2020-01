Hands On – Emma Scialfa – AltreScene – Zō

5/6 Gennaio HANDS ON con Emma Scialfa. Ingresso euro 12 (ridotto euro 10). Concept, regia, coreografia e danza di Emma Scialfa. Pianoforte: Fabrizio Puglisi. Chitarra: Paolo Sorge. Danza e coreografia: Marius Moguiba. Produzione: MotoMimetico - 2019 - Doppia I - Edizioni musicali Progetto in residenza Zo centro culture contemporanee. In questo atto unico per due musicisti e due danzatori il focus primario è sul gesto sonoro e sul suono del gesto, a partire dalle mani. L’intento non è quello di obbedire a un copione o di assecondare un’esigenza narrativa ma piuttosto il bisogno concreto di accendere le percezioni in un linguaggio materico, attraverso uno studio sul potenziale sonoro del corpo danzante e l’idea di movimento insita nella natura e nella produzione del suono.