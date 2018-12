Epifania in Natura

Per l'Epifania un suggestivo trekking fuori dai circuiti turistici che coinvolgerà il Monte Ilice, cono vulcanico inattivo sul versante sud-orientale dell’Etna, luogo immerso nella natura e conosciuto anche per lo struggente romanzo verghiano: Storia di una Capinera. Accompagnanti dalla guida Iorga Prato, al trekking naturalistico (livello facile, per tutti) con le spiegazioni sarà affiancato anche un viaggio storico-letterario-rievocativo del Verga.

Equipaggiamento: scarponcini da trekking, felpa, giubbotto, berretto, borraccia con acqua, macchina fotografica, pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Trekking adatto a tutti, livello facile. Meeting point Piazza del Santuario d Sant’alfio Trecastagni, ore 09:30 Fine escursione ore 15:00 circa. Prevista pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Quota di partecipazione 10 euro a persona, 5 euro ragazzi 8-14 anni. Prenotazioni via messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto "Trekking Monte Ilice" con nome, cognome, numero prenotati ed un recapito telefonico.