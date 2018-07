Erba Inchiostro - Passeggiata narrativa all'Orto Botanico

Sabato 28 e domenica 29 luglio all’Orto Botanico di Catania andrà in scena “Erba inchiostro”, una passeggiata narrativa a cura di Officine Culturali, per scoprire i segreti del museo verde dell’Università di Catania. Tre guide surreali, con il racconto e il canto, accompagneranno gli spettatori alla scoperta della magia dell’orto e delle sue collezioni in una narrazione tra botanica, storia e leggenda.

Il racconto seguirà come fil rouge il desiderio umano che, come per le proprietà delle piante, ha una natura duplice conducendo sia ad azioni virtuose sia alla rovina della natura stessa. Pamela Toscano, Simona Di Gregorio e Filippo Velardita, tra musica e versi, daranno voce alle tante specie custodite nel giardino universitario, alle loro proprietà e alle loro origini svelandoci i segreti di una delle bellezze della città di Catania, l’Orto Botanico, ancora oggi luogo di fascino tra scienza e mito.

“Erba inchiostro”, presente all’interno della rassegna estiva dell’Università degli Studi di Catania “Porte Aperte”, è una produzione a cura di Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, scritta e diretta da Pamela Toscano, la quale andrà lei stessa in scena insieme a Simona Di Gregorio e Filippo Velardita con i costumi di Cicci Auteri.

Le repliche, di sabato 28 luglio alle ore 19.30 e 21.30 e domenica 29 luglio alle ore 20.30, verranno attivate al raggiungimento del numero minimo di spettatori. Per partecipare è dunque necessaria la prenotazione ai numeri 0957102767 | 3349242464. Biglietto: 9€ intero – 7€ ridotto per i possessori della MonasteroCard - 5€ studenti e personale UNICT.

Ingresso: Via Etnea 397, Catania.

Nb: Si consiglia agli spettatori, essendo l’Orto Botanico un luogo all’aperto e ricco di vegetazione, di munirsi per una partecipazione più tranquilla alla passeggiata narrativa di repellenti per le zanzare.