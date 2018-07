Erica Mou in concerto al Monastero dei Benedettini

Giovedi 19 Luglio 2018 alle ore 21.30 c/o Monastero dei Benedettini . Piazza Dante Catania - Porte Aperte 2018 in collaborazione con Mercati Generali presenta: ERICA MOU live INCOSTANZA DUO live. Nell'ambito della manifestazione 'Porte Aperte 2018' curata dall' Università di Catania , giovedi 19 Luglio saliranno sul palco del Monastero dei Benedettini in collaborazione con Mercati Generali la cantautrice pugliese Erica Mou.

A precedere il concerto della Mou il duo siciliano Incostanza Duo. Prevendita Biglietti . Posti limitati. Circuito Box Office www.ctbox.it info 095 7225340. Biglietto Intero 10 euro + dp. Studenti Universitari 5 euro + dp