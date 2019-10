Escape Room - AdventureRooms

Adventure Room - 4 Stanze di Escape Room a Catania in Via Umberto 146 e Via Umberto 241. Scegli Tra 4 Stanze Diverse A Prezzi Scontati Fino Al 40%.

ESCAPE ROOM - ADVENTURE ROOMS - SCONTI CON CATANIA TODAY

AdventureRooms Duello 2 + 2 Giocatori Prezzo speciale 47,00 €

AdventureRooms - 3 Giocatori Prezzo speciale 42,00 €

AdventureRooms - 4 Giocatori Prezzo speciale 44,00 €

AdventureRooms - 5 Giocatori Prezzo speciale 42,00 €

AdventureRooms - 6 Giocatori Prezzo speciale 43,00 €

AdventureRooms - da 7 a 11 Giocatori Prezzo speciale 54,00 €

Stanza SABOTAGE - La Settima armata Statunitense, dopo essere sbarcata sulle coste della Sicilia con una imponente manovra militare, nome in codice “Operazione Husky”, sta avanzando verso il nostro insediamento. Siamo pronti per la ritirata. All’interno del Quartier Generale di Catania è stato disposto un potente sistema esplosivo che raderà al suolo l’intera città. Nella giornata di oggi due soldati americani e il loro superiore in comando sono stati catturati mentre violavano il perimetro con l’intento di disinnescare la bomba. In questo momento i prigionieri sono rinchiusi nell’edificio che stiamo lasciando, il conto alla rovescia è partito e tutto sta per esplodere!

Stanza MAFIA - Siete stati rapiti dal più pericoloso gangster della città e nessuno sembra intenzionato a pagare il vostro riscatto. Se volete salva la pelle dovrete riuscire a fuggire! Tra voi e la libertà, gli enigmi più complicati mai visti prima ideati dalla mente criminale più spietata in circolazione. Il gioco che cambierà per sempre la vostra idea di Escape Room e in esclusiva per voi, un’inquietante novità….Una sfida che non potrai rifutare!

Stanza PIANO DI FUGA - Siete esperti mondiali di sicurezza delle strutture carcerarie, il vostro obiettivo è testarne le falle. Un’offerta senza precedenti vi viene proposta dal Governo per testare un penitenziario segreto di massima sicurezza detto “La Tomba”, all’interno del quale vengono rinchiusi detenuti di cui nessuno vorrebbe occuparsi. Ma una volta dentro scoprite che siete stati ingannati ed incastrati, qualcuno ha pagato per farvi restare lì dentro e non farvi più uscire. A questo punto restano solo due cose da fare: arrendervi e passare il resto della vostra vita ne “La Tomba” oppure architettare un infallibile piano di fuga. Accetti la sfida?

Stanza LA FABBRICA DEI GIOCATTOLI - Tanto tempo fa viveva un giocattolaio di nome Jack che era molto inventivo e scherzoso. Passava molto tempo nella sua fabbrica, progettando e creando giocattoli molto divertenti. Amava molto gli indovinelli e spesso si divertiva a giocare con la figlia Azzurrina, mettendo alla prova la sua abilità. Un giorno creò una bambola bellissima, che avrebbe regalato alla figlia solo se questa fosse riuscita a trovarla all’interno della fabbrica superando tutti gli indovinelli che aveva preparato per lei. Aiuta la piccola Azzurrina a superare tutte le prove di Jack e trova la bambola per regalare un sorriso alla bambina.

NOTA: Chiedici di giocare anche alla versione “horror” dell’avventura, in cui Azzurrina muore cadendo dalle scale e la sua anima non avrà pace fintantoché qualcuno non riuscirà a trovare la sua bambola. Ma fate attenzione, perché la fabbrica è ormai maledetta dallo spirito geloso e malvagio di Azzurrina.