'Escursione per Lucio Dalla'

Una domenica all'insegna del mio grande mito Lucio Dalla. In occasione dell'anniversario di nascita, titolo anche della sua celebre canzone "4 Marzo", si avrà il piacere di ricordarlo passando per la sua cittadina onoraria, Milo, e per Sant'Alfio. Paesi dove spendeva le sue estati insieme alla sua spalla destra Marco Alemanno.

Inizio escursione con una sosta davanti alla sua Casa in contrada Praino a Milo e adiacente a quella del suo caro amico e collega Franco Battiato. Successivamente escursione all'albero monumentale "Ilice di Carrinu", per il Castagno dei Cento Cavalli dove era solito fermarsi e dove tenne anche una "Lectio magistralis nel 2011". Successivamente pranzo presso il Ristorante "Regina Giovanna" sito a Sant'Alfio nei pressi del Castagno dei Cento Cavalli nella caratteristica condrada "Nucifori".

A conclusione degustazione di vini, miele, olii e conserve presso azienda specializzata. Costo: € 25 pp. Appuntamento alle ore 8:45 nella piazza di Milo. Per Info e curiosità e/o adesione al num. +393393476988.