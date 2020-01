Esperienze Fotografiche è il nuovo modo di mettere in pratica la fotografia. In un mondo nel quale siamo sommersi costantemente da immagini che perdono di significato, Esperienze Fotografiche offre la possibilità di imparare il linguaggio fotografico attraverso un percorso di esercizi a tema utile a stimolare la creatività fotografica, a guardare con occhi nuovi quello che ci circonda e a trovare la vera motivazione che ci porta a a premere il pulsante di scatto. Sarà possibile confrontarsi con gli altri sperimentatori a chiusura di ogni uscita fotografica e nei giorni successivi tramite un gruppo Facebook, dove ognuno potrà leggere le foto dai compagni traendone ispirazione e stimolo per la crescita.

Alla fine del percorso fotografico verrà organizzata una mostra grazie alla quale ogni partecipante racconterà al pubblico una storia. Gli incontri saranno settimanali, ecco i vari temi: - il colore - le geometrie - seguire la luce - le ombre - il ritratto ambientato - i riflessi - la prospettiva - la lunga esposizione 1 (foto notturne) - la lunga esposizione 2 (il panning e lo zoom) - la velocità di scatto - la continuità narrativa - il paesaggio (less is more).

Ci si incontrerà presso We Tribe alle ore 9:00 per stabilire gli obbiettivi della giornata per poi confrontarsi nuovamente prima di pranzo. Il corso partirà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti ed è a numero chiuso, per un massimo di 15 partecipanti. Per info ed iscrizioni | 340 642 73 50 Carmine Fotografie