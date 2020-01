Esposizione di Lydia Giordano

Esposizione di grafiche e disegni di Lydia Giordano. 18 racconti in 10 tavole, 2 poster e un inedito di 22 tavole che arriva da un altro periodo, uno di quelli in cui credi di avere capito e hai capito ma per poco. 𝗜𝗡𝗚𝗥𝗘𝗦𝗦𝗢. Tesserati: offerta libera. Non tesserati: 5€ - Tesseramento e 5€ di consumazione inclusi.