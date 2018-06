Etna Comics con Manuela Blanchard, Uan e “Le Iene” Andrea Agresti e Matteo Viviani

Entra nel vivo l’ottava edizione di Etna Comics, con una seconda giornata all’insegna delle grandi emozioni. Le Iene Andrea Agresti e Matteo Viviani, accolte al Centro Fieristico “Le Ciminiere” dal direttore Antonio Mannino, hanno tenuto banco, in modo divertente e mai banale, raccontando i retroscena, umani e professionali, e il coinvolgimento emotivo, spesso non indifferente, legati alla realizzazione delle loro inchieste.

Un tuffo nel passato, all’insegna della nostalgia e dei ricordi, con Manuela Blanchard e Uan di Bim Bum Bam, per la prima volta in Sicilia, in esclusiva assoluta per Etna Comics, insieme ai pupazzi originali dello storico Gruppo80, che hanno ipnotizzato i presenti, tornati per qualche ora i bambini entusiasti di trent’anni fa. Video inediti e il racconto di aneddoti mai svelati hanno reso la conferenza in Sala Polifemo un momento unico nel suo genere, impreziosito da un divertentissimo Uan “in carne ed ossa”, doppiato dal grande Pietro Ubaldi. Lunghe file in Area Firme per le foto e gli autografi con i protagonisti che hanno fatto la storia della TV per ragazzi degli anni ’80. Grande successo per l’Armor & Sartorial Cosplay Contest, che ha premiato i migliori costumi di fattura artigianale, regalando i gradini più alti del podio a Irene Campo con “Biancaneve Doll Limited da Biancaneve e i 7 nani” nella categoria “sartoriale” e Marco Lelo con “Zarya da Overwatch” nella categoria “armature”. Giampiero Casertano, Simone Bianchi, Roberto Santillo, Gabriele Dell’Otto e Alfredo Castelli hanno richiamato l’attenzione degli appassionati del mondo comics, l’Area eSports all’interno del Padiglione Etna è stata presa d’assalto dagli amanti dei videogames.

Special guest dell’Area Movie la bellissima Carolina Rei, che ha ricevuto un premio speciale dallo staff di Etna Comics. La cantante e conduttrice, reduce dalla cerimonia delle nomination ai Nastri D’Argento, come miglior canzone originale grazie alla sua interpretazione nel film “Sconnessi”, resterà alla manifestazione fino a domenica 3 giugno. Stefano Bersola ha chiuso la giornata sul palco con “Un viaggio d’anime”, il concerto che ha visto Fabrizio Mazzotta e Pietro Ubaldi ospiti speciali della serata.

Oggi nuova giornata clou, con un programma fitto di impegni a partire già dalla mattina con la presentazione del quarto numero de “Il Corvo. Memento Mori”, con Roberto Recchioni, Werther Dell’Edera, Daniele Serra e Daniel De Filippis, in Sala Polifemo. Il grande Raul Cremona terrà un’affascinante conferenza insieme al celebre creatore di Martin Mystère, Alfredo Castelli, dal titolo “Con la sola imposizione delle mani”. A seguire i due artisti firmeranno le stampe della copertina di un albo, in uscita tra qualche mese per Sergio Bonelli Editore, dal titolo “Martin Mystère e il grande Zirmani”. Sarà anche la giornata del mitico Alvaro Vitali, noto a tutti come “Pierino”, protagonista di “Col fischio o senza: dalla commedia sexy a youtube”. Alle 17:30 la consegna degli Etna Comics Awards e a seguire la premiazione del concorso “Cover Reloaded”. In Area Movie appuntamento imperdibile sul grande schermo di Etna Comics con Tokyo Ghoul, il live action diretto dal regista Kentarô Hagiwara, basato sul popolarissimo manga di Sui Ishida, edito in Italia da J-Pop Manga, che ha venduto quasi 30 milioni di copie in tutto il mondo. Programma intenso anche in Area Palco, dove Vince Tempera celebrerà i 40 anni di Ufo Robot e del suo ingresso nelle case degli italiani. Sarà poi il momento dei Telericordi, che proporranno un repertorio incentrato sulle sigle dei programmi che hanno fatto la storia della TV italiana. I Miwa e i suoi componenti chiuderanno la serata con “Amici di Miwa”, il nuovo spettacolo che fa il verso all’omonimo famoso format televisivo e che vedrà sfidarsi le sigle della Disney, per la squadra blu capitanata da Topolino, e quelle classiche giapponesi, per la squadra bianca capitanata da Kenshiro.

Domani e domenica apertura straordinaria della metropolitana dalle 9:00 alle 21:00, per favorire l’utilizzo dei mezzi verso il Centro Fieristico “Le Ciminiere”.