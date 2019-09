Etna: escursione al Bosco Centorbi e Monte Minardo

Da domenica 15 settembre riprendono le escursioni naturalistiche di gruppo Hermes Sicily. Con questa escursione raggiungeremo il versante ovest dell'Etna con un percorso naturalistico di lieve difficoltà tra il bosco di Centorbi e l'antico cratere spento di Monte Minardo. Splendidi boschi di lecci, antichi pagghiari ed enormi ginestre faranno da scenario alla nostra escursione. Grado di difficoltà. Si tratta di un'escursione naturalistica di difficoltà facile. L'itinerario si snoda lungo un percorso natura con pendenze lievi. La difficoltà maggiore è data dalla lunghezza del giro ad anello, di circa 10 Km. Nel corso dell'escursione si effettuerà un break per il pranzo al sacco (non compreso). Orario e durata. La durata dell'escursione è di circa 6 ore, senza considerare ovviamente i tempi di spostamento, con mezzo proprio, per raggiungere il vulcano. Iscrizione. Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo presente sul nostro sito internet. L'attività si tiene con un minimo di 6 iscritti. In caso di condizioni meteo avverse l'escursione verrà rinviata ad altra data.