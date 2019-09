Etna Flow: il primo parco siciliano dedicato agli action sports. con oltre 11mila metri quadri e le attrezzature di ultima generazione, è un polo funzionale dedicato agli action sports come il parkour, lo skate e il pump. Fiore all'occhiello di Etna Flow è la pista di pump track dedicata agli amanti della bike e dello skateboarding, realizzata su una superficie di circa mille metri quadri in cemento e rivestita in quarzo.

Nato ai piedi del vulcano più grande d'Europa, Etna Flow non è l'ideale solo per gli appassionati degli sport d'azione ma è un punto di riferimento per tutti: famiglie, ragazzi e bambini di tutte le età che vogliono trascorrere il tempo libero lontano dalle frenesie del quotidiano. Infatti nel parco si trova anche una piscina all’aperto accessibile anche ai diversamente abili, un'area relax con sdraio e ombrelloni, ampio parcheggio e area bimbi con la possibilità di organizzare feste ed eventi. Etna Flow è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00.

Offerta di Etna Flow - Abbonamenti Parkour, Pump e Noleggio Bici al 40% di sconto. Scegli tra le 7 diverse opzionI:

Abbonamento semestrale Pump a €150 invece di €250 (iscrizione al parco inclusa).

Abbonamento trimestrale Pump a € invece di €145 (iscrizione al parco inclusa).

Abbonamento mensile Pump a €36 invece di €60 (iscrizione al parco inclusa).

Abbonamento trimestrale Parkour a €69 invece di €115 (iscrizione al parco inclusa).

Abbonamento mensile Parkour a €30 invece di €50 (iscrizione al parco inclusa).

Noleggio Bici + Protezione + Casco a €5,40 all'ora invece di € 9 all'ora.

Pacchetto Ingresso Piscina + ombrellone + 2 lettini a €9 invece di €15.