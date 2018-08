Etna Morning Tour - Escursione sull'Etna di mattina

Escursione Etna Morning Tour by bus. Escursione sull'Etna con partenza da Catania e dintorni (by bus con guida naturalistica) disponibile tutti i giorni senza interruzione dal 14 al 24 agosto. Grazie a questa escursione avremo la possibilità di visitare l'Etna alla scoperta del vulcano attivo più alto d'Europa, tra natura e sapori, antichi crateri e nuove colate. Unendovi a questa escursione sull'Etna con partenza da Catania e zone limitrofe avrete modo di vedere i meravigliosi paesaggi lunari e boschi rigogliosi del parco dell'Etna, case circondate dalla lava e vedute mozzafiato.

Un'indimenticabile visita guidata dell'Etna che vi permetterà di esplorare grotte vulcaniche in tutta sicurezza, accompagnati costantemente dalle nostre guide escursionistiche che sapranno affascinarvi raccontandovi i misteriosi fenomeni vulcanici dell'Etna e per finire di questa fantastica escursione sull'Etna potrete assaporare una degustazione di prodotti tipici dell'Etna.

Programma dell'escursione mattutina sull'Etna. Attività di intera giornata svolta con bus. Le nostre guide ti accompagneranno costantemente e sapranno affascinarti raccontandoti i misteriosi fenomeni vulcanici. Esplora le nuove colate, i paesaggi lunari, la casa circondata dalla lava. Lasciati incantare da panorami mozzafiato. Esplora una grotta vulcanica in tutta sicurezza. Raggiungi gli antichi crateri dove potrai fare un percorso di trekking (QUOTA 2100 METRI) oppure potrai raggiungere le zone sommitali con l’ausilio della funivia (QUOTA RAGGIUNTA 2900 METRI). Concludi con una degustazione di mieli e oli aromatici dell’Etna



Pick-up e Drop-off Catania e hinterland presso punto di raccolta: ELENCO MEETING POINT: NH PARCO DEGLI ARAGONESI ore 8.00 ROMANO PALACE ore 8.00 PIAZZA BORSELLINO ore 8.05 PIAZZA GIOVANNI XXIII ore 8.10 PIAZZA STESICORO ore 8.15 PIAZZA EUROPA ore 8.20 HOTEL NETTUNO ore 8.25 PASTICCERIA QUARANTA ore 8.30 4 SPA ore 8.40 SHERATON ore 8.45 HOTEL LACHEA ore 8.55 Q8 CAPOMULINI ore 09.00 HOTEL IBIS ore 09.05 PIAZZA DUOMO ACIREALE ore 09.15 ZAFFERANA DONNA PEPPINA ore 09.45.

Salendo lungo le pendici del Vulcano Etna osserverete i diversi fronti lavici delle colate antiche (eruzioni del 1991/93). Esplorazione di una spettacolare grotta di scorrimento lavico.(Caschi e torce necessari all'escursione nella grotta verrano da noi forniti). Indimenticabile visita alla "Valle del Bove", antica caldera vulcanica dell'Etna. Raggiungerete gli antichi crateri dove potrete fare un percorso di trekking (QUOTA 2100 METRI) oppure potrete raggiungere le zone sommitali con l’ausilio della funivia (QUOTA RAGGIUNTA 2900 METRI). Concluderete il tour con una piacevole sosta nel Laboratorio di estrazione del miele, dove vi fermerete per una degustazione di prodotti tipici Etnei, fra cui Olio e Vini. PREZZO ESCURSIONE = 35€/PAX. PREZZO ESCURSIONE CON RISALITA AI SOMMITALI = 90€/PAX. INFO E PRENOTAZIONI: INFO POINT SICILY EXCURSIONS. Via Giuseppe Garibaldi 39 Catania. +39 (0)95 7237554 o infopointcatania@gmail.com.



Etna Morning Tour By Bus. Tour on Etna volcano from Catania and its surrounding areas (by bus with naturalistic guide) avialable on: from 14TH AUGUST 2018 to 24 TH AUGUST 2018.

Thanks to this tour we will have the chance to visit Etna and discover the highest active volcano in Europe, between nature and flavours, ancient craters and new lava flows. If you join this Etna tour departing from Catania and its surrounding areas you will see wonderful lunar landscapes and luxuriant woods of Etna Park, houses surrounded by lava and breath-taking views. This unforgettable guided tour of Etna Mountain will allow you to explore volcanic caves in a safe way, constantly escorted by our hiking guides who will fascinate you by telling the mysterious volcanic phenomena of Etna and finally, at the end of this amazing Etna tour, you can taste some local typical food of Etna.

You will observe the different lava edges of the ancient lava flows (eruptions of 1991/1993) by climbing on the slopes of Etna Volcano. You will then explore an amazing lava flowing cave. (We will supply you with the safety helmets and flashlights). Unforgettable tour of the “Valle del Bove”, ancient volcanic caldera. You will reach the ancient craters where you can make a trekking (2100 METERS on high) or you can reach the summit areas with the help of the cable car ( 2900 METERS on high). You will end the tour with a pleasant stop in the honey extraction laboratory, where you will stop for a tasting of typical products, including Oil and Wine. EXCURSION PRICE = € 35 / PAX

EXCURSION PRICE WITH FUNICULAR TICKET TO THE SUMMIT AREAS = € 90/ PAX. BOOKING: INFO POINT SICILY EXCURSIONS Via Giuseppe Garibaldi 39 Catania

+39 (0)95 7237554 o infopointcatania@gmail.com.

