Etna - Sentiero del Cassone e Schiena dell'Asino

Questa esperienza sull'Etna avrà come scenario la visita della Valle del Bove, la quale sarà raggiunta attraverso il sentiero della Schiena dell'Asino, accompagnati dalla locale guida ambientale-escursionistica Gabriele, il quale vi illustrerà i vari aspetti del vulcano e le caratteristiche del sentiero nei vari punti di osservazione.

Il percorso è medio-facile, richiede un minimo di predisposizione a camminare ma lo affronteremo con calma e senza fretta. Esso si snoda sul versante meridionale dell’Etna a pochi passi dal rifugio Sapienza. Il punto di partenza è a 1.850 m. s.l.m con un dislivello di circa 200 metri e una lunghezza di due chilometri e mezzo.

Subito dopo il pranzo a sacco visiteremo la grotta Cassone muniti di caschi e torce che vi forniremo noi. Un' esperienza magica all'interno di un tunnel di scorrimento lavico lungo circa 300 metri generata durante l'eruzione del 1792.

PUNTO D'INCONTRO: Piazza Roma, Santa Venerina, alle ore 9:30. In alternativa, alle 10:30 direttamente all'ingresso del sentiero Schiena dell’asino, che si trova a 3 minuti dal Rifugio Sapienza proseguendo in direzione Zafferana Etnea.

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO: Scarpe da trekking (in alternativa scarpe da ginnastica), giacca a vento o felpa, k-way, berretto, borraccia con almeno 1,5 litro d’acqua, pranzo a sacco.

INFO E PRENOTAZIONI: Il contributo di partecipazione è di euro 10,00 a persona, 5,00 euro per bambini/ragazzi da 7 a 12 anni. Prenotazione attraverso il tasto " prenota " sul nostro sito: http://www.sharingsicily.com/experiences/experience.php?id=42 Oppure email a sharingsicily1@gmail.com scrivi “ Schiena dell’asino”. nome, cognome, cellulare e numero di persone prenotate. Indica anche se preferisci il meeting point a Santa Venerina oppure direttamente alla Schiena dell’Asino.

Non è incluso nel prezzo il trasferimento dal punto d'incontro all'inizio del sentiero e viceversa. Ci si sposterà con mezzi propri e per chi volesse è possibile effettuare car sharing. L'escursione non è consigliata a chi soffre di malattie cardiache o respiratorie e bambini al di sotto dei sei anni. In caso di avverse condizioni atmosferiche l'esperienza sarà rimandata a data da destinarsi.