'Etna, stelle e bollicine' alle Cantine Nicosia

La Condotta Slow Food Catania è lieta di presentare al percorso di degustazione che si terrà presso le Cantine Nicosia, a Trecastagni, giovedì 26 Luglio. Alle ore 19.30 sarà possibile effettuare la visita delle storiche cantine che, proprio in questi giorni, festeggiano i 120 anni dalla loro fondazione. In seguito, alle 21.00, avrà luogo la degustazione, un percorso gastronomico attraverso eccellenti prodotti dei presidi Slow Food, sapientemente scelti per la preparazione di pietanze dal cuore siciliano, tutto accompagnato dai vini della cantina selezionati dalla guida Slow Wine 2018.

Inoltre, in esclusiva, sarà possibile degustare lo spumante metodo classico Sosta Tre Santi Etna Brut Sessantamesi, millesimo 2012, etichetta celebrativa prodotta in quantità limitata ed eccezionalmente proposta al banco d'assaggio. Per poter partecipare è necessario prenotare, entro e non oltre lunedì 23 luglio, telefonando al numero +39 347 5075146.