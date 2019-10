Etna Trekking

Acqua Rocca degli Zappini è uno dei più suggestivi sentieri dell'Etna che si sviluppa in una valletta ricca di querce ,castagni secolari e faggi. Probabilmente il percorso più bello per vedere ed ammirare la Valle del Bove. Il sentiero inizia sulla sinistra di Piano del vescovo, luogo dove si trova un piazzale dove parcheggiare le automobili e un'area attrezzata.

Procedendo lungo la traccia, si incontra dopo 10 minuti circa un ponticello in legno, nelle cui vicinanze si trova una parete di pietra lavica incredibilmente liscia e levigata dall'acqua. Attualmente, l'acqua scorre sulla parete solo nel periodo di scioglimento delle nevi. Sulla sinistra della "cascata" inizia una scala a fondo naturale che conduce al di sopra della stessa. Qui sorge una radura dove regna incontrastato un enorme faggio secolare con uno spettacolare apparato radicale aereo, annoverato fra i monumenti vegetali dell’Etna e acconto una costruzione in pietra lavica all'interno della quale troviamo una sorgente, che purtroppo oggi ha una portata ridotta probabilmente a causa di eruzioni e terremoti e conseguenti adattamenti del terreno. Questa prima parte non presenta particolari difficoltà. Da qui è possibile osservare un bel panorama del mar Ionio, la piana di Catania e le propaggini dei monti Iblei. Da qui si prosegue oltre il faggio e si percorre un ulteriore ripida salita su fondo sabbioso più impegnativa. Alla fine, si aprirà davanti a voi un bellissimo panorama sulla Valle del Bove.

Il percorso è di media difficoltà. Il punto di partenza è a 1.375 m. s.l.m con un dislivello di circa 350 metri e una lunghezza di circa 6 chilometri A/R. PUNTO D'INCONTRO: Piazza Petrulli, Zafferana Etnea (di fronte Bar del Bosco, Via Zafferana Milo), alle ore 8:30. Oppure alle ore 9:15 direttamente ad inizio sentiero nel parcheggio dello Slargo Piano del Vescovo. Fine escursione prevista per le 14:00/14:30 circa Sarete accompagnati dalla guida escursionistica Gabriele Messina. Attrezzatura: Scarpe da trekking ( obbligatorie), abbigliamento escursionistico o quantomeno comodo ( no jeans, no pantaloni stretti!) giacca a vento o giubbottino, k-way, berretto, borraccia con almeno 1,5 litro d’acqua, pranzo a sacco, zainetto leggero ( no borse a tracollo oppure borse da trascinare..). Il contributo di partecipazione è di euro 10,00 a persona, 5,00 euro per bambini/ragazzi da 8 a 12 anni. Prenotazione obbligatoria via whatsapp al 3913953279 con oggetto " Acqua Rocca degli Zappini" indicando nome, cognome, numero partecipanti ed un recapito telefonico. In caso di avverse condizioni atmosferiche l'esperienza sarà rimandata a data da destinarsi. Numero minimo per attivare l'escursione 10 partecipanti numero massimo 30 partecipanti.