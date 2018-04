Etna4Kids – 1°maggio sull'Etna con i bambini

Etna Re e Kids Trip hanno pensato, in occasione del ponte del 1° maggio, ad una mini vacanza per vivere l’Etna con i bambini e scoprire alcune delle anime del nostro splendido vulcano. Un’esperienza a contatto con la natura, a cura di operatori accomunati da professionalità e calore, frutto di un forte radicamento e di un sincero amore per il proprio territorio.

Il prezzo del pacchetto è di 119€ a persona per un gruppo minimo di 10 adulti paganti. I bambini fra 4 e 8 anni hanno uno sconto del 50%. I bambini sotto i 3 anni sono ospiti. Per consultare il programma della due giorni clicca sul seguente link.