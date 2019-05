I vini dell’Etna in centro città. Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno all’Istituto Ardizzone Gioeni in via Etnea 595 Catania. Una due giorni – vissuta dal pomeriggio alla sera – per far conoscere l'unicità del territorio etneo, la sua storia millenaria, le sue produzioni, e i volti di chi contribuisce a fare grande il vulcano nel mondo. Per consultare il programma della manifestazione cliccare sul seguente link. Per l'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link.