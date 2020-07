EUC ETNA TOUR 2020

Grazie alla collaborazione di Monoruota Palermo, Kingsong Italia e Scuola Italiana Monoruota, siete tutti invitati in Sicilia a partecipare a all'evento EtnaTour in monoruota, una escursione sul monte Etna con dei paesaggi incredibili e suggestivi. Partenza alle ore 10:00 dalla cittadina di Nicolosi 500 m s.l.m (versante sud dell'Etna), salita a quota 2000m fino al Rifugio Sapienza, visita ai Crateri Silvestri, pranzo in uno dei rifugi presenti nella piana e discesa nel primo pomeriggio dal versante est dell'Etna verso la cittadina Zafferana Etnea. Da Zafferana Etnea, ritorno a Nicolosi. Possibilità di alloggiare presso i B&B limitrofi per i quali l'organizzazione vi invierà tutti i riferimenti ed i contatti.

Se viaggiate in aereo, nessun problema, grazie alla gentile collaborazione di Kingsong Italia i vostri mezzi saranno spediti in prossimità dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. Il lunedì mattina tutti i mezzi ripartiranno allo stesso modo verso i loro proprietari. Ulteriori informazioni saranno fornite all'atto della registrazione.

Si consiglia di essere già sul posto almeno un giorno prima dell'evento. La difficoltà del percorso è di livello medio quindi aperta quasi a chiunque. Obbligatorio l'utilizzo del casco, consigliate le protezioni. A causa della lunghezza del percorso e soprattutto delle pendenze importanti, il monoruota deve avere una autonomia dichiarata di almeno 70 km. I partecipanti dovranno essere completamente autonomi; non sono previste navette per il recupero. L’iscrizione è gratuita e obbligatoria.

