La Fabbrica dei Giocattoli

Per celebrare la festa del giorno dopo il Natale dedicata a Santo Stefano, ennesimo giorno di festa natalizia, al “Villaggio di Natale” ultimo appuntamento del “Laboratorio di Strada”, attività pittorica su giocattoli di legno, per bambini e genitori un altro modo per stare in compagnia, giocattoli, creatività e foto ricordo al “Villaggio di Natale”.