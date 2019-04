Per la Decima Edizione Faber il Fabbricante di Idee torna a Palazzo del Toscano. Eccellenze dell'artigianato siciliano riempiranno le sale di uno dei più bei palazzi storici della città, sede di una prestigiosa Università, sponsor dell'evento. Colori, profumi, sapori: tutto ciò che rappresenta la Sicilia in una due giorni di bellezza. Durante il pomeriggio del sabato sarà, Carla Condorelli, per Matte da Leggere, presenterà il lavoro della giovanissima Chiara Schembra "volo sulle nuvole". Durante la mostra saranno esposte alcune opere pittoriche di Michela Velardita.