"Faber: il fabbricante di Idee" è la Mostra delle eccellenze artistiche e artigianali di Sicilia, giunta alla sua undicesima edizione. Anche per questa edizione vi condurremo al Natale a Palazzo del Toscano con artigiani provenienti da diverse aree della Sicilia che, all'interno delle sale di uno dei più bei palazzi storici catanesi, riusciranno a deliziarvi i sensi tutti. L'evento sarà l'occasione per lanciare a Catania Ficufamily, una collezione in serie limitata realizzata interamente a mano. FicuLUI, FicuLEI, FicuNICU e FicuNICA. Sono una grande famiglia, rappresentano un legame che resiste, un vincolo di amore. FICUFAMILY celebra l’amore e ci prepara al Natale. Inoltre, una serie di eventi culturali animeranno i pomeriggi.

Il Sabato, alle 18.00 sarà presentato il libro «tele nascoste», di Diego Celi e arricchito dalla prefazione di José Van Roy Dalí (figlio di Salvador Dalí), testo che non celebra l’arte di Chinnici, ma scandaglia emozioni e retroscena delle tele del Maestro.

La Domenica, dalle ore 17.00 si susseguiranno diversi eventi. Sarà presentato il libro «la sindrome del chihuhua», di Simone Dei Pieri, “un excursus storico e pratico sulla parola e sull’importanza che la capacità di utilizzarla ha assunto nella politica sin dalla notte dei tempi. Dalla dialettica di Socrate, Platone e Aristotele alle nuove agorà virtuali, passando per i grandi classici della storia Romana, per gli emblematici comizi tenuti di fronte a piazze gremite e per gli strumenti che hanno permesso l’esistenza di tali metodi di comunicazione” Successivamente, la giovane compagnia teatrale Ouroboros ci intratterrà con un breve spettacolo. Infine sarà il momento dell’aperitivo di chiusura e di beneficenza offerto dall’emergente polo culturale “Student Lab”.