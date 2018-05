Incontri con Fabio Iacontino all'Associazione Crisalis

Venerdì 18 maggio e domenica 20 maggio sarà a Catania, per la prima volta in Sicilia, ospite dell’Associazione Crisalis, Fabio Iacontino, collaboratore del Gruppo Crisopea di Torino, molto attivo in tutta Italia con incontri sui temi del “risveglio della coscienza”.

Iacontino, nei suoi incontri trasmette con semplicità i “principi esoterici” e spirituali connessi a tecniche di Risveglio, rendendoli tangibili e sperimentabili nella vita di ogni giorno.

Venerdì 18 maggio alle 19, presso l'erboristeria Il Sole in via Etnea 424, Iacontino terrà la conferenza dal “I principi del Risveglio della Coscienza”. Il lavoro di Risveglio della Coscienza, secondo Iacontino, si basa sull'auto-osservazione e sulla Presenza. Imparando a conoscere le leggi che governano i corpi (fisico, emozioni e mente) si può progressivamente entrare in contatto col nostro vero Essere.

Si tratta di un Lavoro Alchemico dove si porta coscienza su ciò che ci dà fastidio (piombo), per apportare maggiore consapevolezza e avere la spinta necessaria per fare in modo che avvenga quella che gli alchimisti chiamano Trasmutazione: ovvero la raffinazione della stessa sostanza, trasformandola in amore puro (oro): il veleno che diventa farmaco.

ll relatore poi condurrà domenica 20 maggio, sempre in via Etnea 424, un seminario esperienziale dal titolo “Anima e Personalità: una nuova visione della vita”. Lo scopo è di approfondire ed esplorare le tematiche trattate nell'ottica del Lavoro di Risveglio della Coscienza. Durante il seminario impareremo i principi e faremo esperienza del Lavoro di Osservazione e di Presenza.

Il costo di partecipazione per il seminario è 60 euro.Necessaria la prenotazione sia per partecipare alla conferenza sia per il seminario. Per farlo, è possibile telefonare al numero 3408939493 o inviare una mail all’indirizzo associazionecrisalis@hotmail.com.