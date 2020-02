Fabrizio Villa | People a cura di Aurelia Nicolosi e Marilina Giaquinta. Opening 01 febbraio 2020, ore 19.00. KōArt – Unconventional Place, via San Michele, 28 – Catania 01 - 27 febbraio 2020. Sabato primo febbraio, presso la galleria KōArt unconventional place di Catania, s’inaugura, People, mostra personale del fotografo Fabrizio Villa, a cura di Aurelia Nicolosi e Marilina Giaquinta. Sono cinque i lavori in mostra. Tra questi Chef all’Opera, selezionata dal «New York Times» tra le foto più rappresentative del 2019, che sarà presentata al pubblico per la prima volta.