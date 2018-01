'Famiglie a Teatro' all'Istituto Sacro Cuore

Domenica 4 Febbraio 2018 alle ore 17:30 a Caltagirone (CT) presso l' Auditorium dell'Istituto Sacro Cuore (Viale M. Milazzo n.177) terzo appuntamento con “Famiglie a Teatro”, la Rassegna di Teatro per l'infanzia e le famiglie organizzata dall' Associazione Culturale "Nave Argo".

In scena il gruppo teatrale La Casa di Creta di Catania che presenterà lo spettacolo “Sonnellina” con Steve Cable e Antonella Caldarella, anche autrice dei testi e della regia. Arriva dalla lontana Gran Bretagna l'eccentrico raccontastorie Mister Smith! E' accompagnato dalla sua amica Madame Ponchin con la quale racconta la storia di Sonnellina, una principessa tormentata da brutti sogni e dell'avventuroso viaggio di suo padre fino in capo al mondo per incontrare il Mangiasogni, creatura buffa e misteriosa.

Lo spettacolo, liberamente ispirato al racconto "Il Mangiasogni" di Michael Ende, è una deliziosa fiaba musicale in cui la difficoltà dei bambini piccoli ad affrontare il momento di addormentarsi, sia per la paura del buio sia per il distacco dai genitori, viene rappresentata con le tecnica dei burattini a vista. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con "Latitudini", la rete siciliana di drammaturgia contemporanea costituita nel 2011 da alcuni tra i più interessanti organismi teatrali attivi in Sicilia.

Il costo del biglietto unico è di euro 5,00, l'ingresso gratuito sarà per i bambini under 3 anni.