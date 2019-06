Favij a Catania

Lorenzo Ostuni, conosciuto al grande pubblico come Favij, è il creator più popolare d’Italia, con un totale di 8 milioni e mezzo di followers e oltre 2,7 miliardi di visualizzazioni su YouTube. E’ l’unico in Italia ad aver raggiunto i 5 milioni di iscritti sul canale YouTube. Ha realizzato per l’occasione una “festa speciale” insieme a Jovanotti, Favino, Matano, Fiorello, Vieri, De Sica, Cannavacciuolo, Nainggolan, Malgioglio e Gabry Ponte. La passione per i videogiochi gli viene trasmessa dal padre all’età di 3 anni. Durante gli anni del liceo realizza i primi video insieme a due amici. La meccanica era semplice e la grammatica amatoriale: uno giocava e gli altri commentavano. Quando arricchisce i contenuti e apre il suo canale su YouTube, diventa in poco tempo l’icona del mondo dei videogiochi. Il suo modo di interpretare il gameplay è unico: divertente, spontaneo e un po' folle. Si tratta di vero e proprio intrattenimento attraverso i videogiochi.

Favij è stato pioniere di quella piattaforma social della quale allora si ignoravano le potenzialità ma che in poco tempo ha rivoluzionato la fruizione dei video, tanto da aggiudicarsi, per primo, nel 2014, il Google Golden Button (premio conferito da Google a chi supera il milione di iscritti sul proprio canale YouTube). Lo stesso YouTube lo ha inserito, come primo e unico italiano, nel suo prestigioso ed attesissimo video annuale ‘Rewind’ del 2018. Favij è visionario ed eclettico, Lorenzo invece molto riservato e piuttosto timido. Il consiglio che da a chi voglia diventare uno YouTuber è “Fai ciò che ti piace. Il resto verrà da sé”. Start ore 10.00. Ticket in prevendita al costo di 15 euro. Possibilità di accompagnamento da parte dei genitori al costo di 5 euro (biglietto acquistabile direttamente al botteghino). Per info e ticket contattare. Johnny Leonardi 3931732437.