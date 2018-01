Federico Moccia presenta "Tre volte te"

Lunedì 29 gennaio, alle ore 18.00, presso la Libreria Ubik del Parco Commerciale I Portali di San Giovanni La Punta (Ct), lo scrittore, regista e sceneggiatore Federico Moccia presenterà il suo ultimo bestseller Tre Volte Te (Edizioni Nord), il terzo e ultimo capitolo della saga che ha appassionato milioni di lettori in Italia e nel mondo.

Il primo, fortunatissimo romanzo dell'autore Tre metri sopra il cielo compare nel 1992, autofinanziato dallo stesso Moccia, perché il manoscritto era stato rifiutato da diverse case editrici. È l'inizio di un caso editoriale senza precedenti: le poche copie distribuite vengono fotocopiate dai ragazzi e comincia così un successo del passaparola che porterà a una nuova pubblicazione nel 2004. “Tre metri sopra il cielo” diventa così un fenomeno unico, che supera i confini editoriali per entrare nel vissuto di chi lo legge. È il libro di una generazione di adolescenti affamati di nuove esperienze e li accompagna nella scoperta del primo amore.

Due anni dopo, arriva in libreria il seguito della storia d’amore tra Babi e Step, Ho voglia di te. I due romanzi si attestano tra i più grandi successi della narrativa italiana degli ultimi anni, piazzandosi nella Top 10 dei libri più venduti per tre anni consecutivi, con oltre quattro milioni di copie vendute solo in Italia. Da questi romanzi vengono tratti due film campioni d’incasso, con protagonisti Riccardo Scamarcio, Katy Louise Saunders e Laura Chiatti.

Escono poi altri bestseller e altri film, tra cui Scusa ma ti chiamo amore, Amore 14 – entrambi diretti da Moccia –, L’uomo che non voleva amare e Quell’attimo di felicità.

In “Tre volte te” ritornano i protagonisti di “Tre metri sopra il cielo”, Step, Babi e Gin, personaggi in cui i lettori dei libri di Federico Moccia si sono identificati e hanno eletto a simbolo del vero amore. Sono passati anni, i protagonisti sono diventati adulti sono cambiati, hanno imparato dagli errori del passato. Ma, forse, in amore non esistono errori e certe cose non cambiano mai.

Lunedì 29 gennaio, Federico Moccia incontrerà i suoi fan per parlare del destino dei suoi personaggi, ma anche di amore, scrittura e progetti futuri.