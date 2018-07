Fernando Pessoa - Reading poetico al Lettera 82

"Fernando Pessoa non riuscì mai ad essere davvero sicuro di chi fosse, ma grazie al suo dubbio possiamo sapere un po' di più di chi siamo noi". (José Saramago) Una delle più complesse personalità della letteratura del XX secolo. Pessoa "inventa" identità.

Lo scrittore degli Eteronimi e di una vastissima opera letteraria cui si dedica dall'infanzia fino al letto di morte. Una missione per divulgare la lingua portoghese. Proveremo a rovistare in quel suo "baule pieno di gente" (Tabucchi) alla ricerca di una serenità che, in ogni caso, mai sarebbe possibile trovare in alcun luogo fuori da noi stessi.

Selezione delle poesie e lettura a cura di Luca Lisi, composizioni musicali ed accompagnamento Marco Vismara. Con la partecipazione di Chiara Garozzo. Giovedì 5 luglio 2018 ore 21 presso Lettera 82 Pub Piazza dell'Indirizzo 11/14 - zona pescheria, Catania. Ingresso libero.