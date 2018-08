'Ferragosto e cena Bio sul cratere' al Caldera

Un Ferragosto speciale e originale al Caldera. Non la solita gita al mare ma qualcosa di particolare e più intimo. Ci sarà la musica con uno Special Guest d'eccezione, ci sarà un bel falò dove potersi sedere in cerchio su dei tronchi, ci sarà da giocare e ci sarà il cibo buono. Dopo mezzanotte si potrà fare una passeggiata sul cratere ad ammirare le stelle e la vista su tutto il litorale. Un pacchetto di sorprese ed esperienze da non perdere. Per un Ferragosto diverso e indimenticabile. Per info e prenotazioni: Flavio - 338.8686436.