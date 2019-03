“FERRARI WINE EVENT”. Un altro grande evento firmato AIS Sicilia Sommelier, in collaborazione con le prestigiose Cantine Ferrari Trento, in programma per venerdì 29 Marzo a Catania; prezioso ospite e relatore l’enologo di Cantine Ferrari, Ruben Larentis. La serata sarà articolata in due momenti: la degustazione guidata avrà inizio alle 19:00 e prevede 7 strepitosi vini in degustazione: il Perlè 2007, Perlè Rosè 2010, Perlè Nero 2010, Perlè Zero cuvée 10, Riserva Lunelli 2006, Giulio Ferrari 2004, Magnum Giulio Ferrari 1996. Seguirà una cena a buffet durante la quale verranno servite dai sommelier AIS altre 3 etichette di spumanti Ferrari, Magnum Maximum Brut, Perlè 2013, Perlè Bianco 2009 e per concludere verrà offerta un’annata storica a sorpresa.

Contributo di partecipazione. Tasting | soci € 50,00 – ospiti € 55,00. Tasting & Buffet dinner | soci € 80,00 – ospiti € 85,00. Buffet dinner | soci € 40,00 – ospiti € 45,00. Info e prenotazioni 339 6648951 | 348 7968428 | info@aissicilia.com.