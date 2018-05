Festa dell'Arancino dal 31 maggio al 3 giugno

Sta per tornare la Festa dell'Arancino, giunta alla sua 5° edizione. Dal 31 Maggio al 3 giugno vi aspettiamo a Nicolosi al Rifugio Sapienza con un programma ricco di appuntamenti: musica dal vivo, spettacoli, animazione, passeggiate in bici e tanti gustosissimi arancini. Per consultare il programma cliccare sul seguente link.