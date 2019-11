Festa dell'Artigianato a Paternò

Seconda edizione "Grande Festa dell'Artigianato": dal 20 al 25 novembre 2019 in un luogo storico, memore di una civiltà passata mai dimenticata, si vivrà l'incanto del mondo contadino etneo attraverso l'allestimento di una mostra ricca di stand dedicati all'artigianato e alle antiche tradizioni. Inaugurazione giorno 20/11/2019 alle ore 10,00. Domenica 24 Novembre accoglierà i visitatori alla scoperta dei luoghi dell'antica civiltà contadina etnea, rivivendo gli aspetti ambientali e storico-culturali del borgo contadino paternese. In un area suggestiva tra il panorama del maestoso Etna e l'imponente Collina Storica, i visitatori faranno la prima tappa alla sezione etno-antropologica del Museo civico "G. Savasta". Si tratta di un importante sito culturale dedicato alla memoria delle radici della civiltà contadina siciliana, composto da sedici ambienti espositivi ristrutturati in modo artistico per rappresentare gli ambienti domestici di un tempo e le botteghe dove si svolgeva la vita della comunità contadina. In seguito si farà tappa alle antiche sorgenti "Fonte delle Lavandaie" e "Fonte Maimonide", due geositi ricchi di leggende popolari che hanno caratterizzato per molto tempo la vita contadina del borgo paternese. Infine, si visiteranno le "Salinelle di Paternò", il geosito di interesse mondiale noto alla comunità scientifica per le manifestazioni naturali di emissione di fluidi e gas, caratterizzati dalla formazione di vulcanetti di fango e argilla.