Festa della Birra Valverde 2018

Torna il 27 - 28 - 29 Luglio uno degli eventi più importanti in tutto il Sud Italia dedicato alla Birra. Ai piedi del vulcano attivo più alto d’Europa, Valverde e la sua splendida Piazza del Santuario faranno da cornice a questa meravigliosa rassegna. Tanti Produttori locali e Birrerie di qualità ci guideranno alla scoperta di una tra le più antiche bevande mai prodotte dall’uomo. A condire il tutto spettacoli di Musica e il consueto mercatino di artigiani. Tra un boccale e l' altro, i più variegati stand gastronomici delizieranno i vostri palati. Per maggiori informazioni: 3240577640 - info@stelladeiventi.com - www.stelladeiventi.com. Via Vincenzo Bellini 91, Valverde - Via Gravina 6, Giarre (CT).