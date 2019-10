Festa dell'Iris e dell'Arancino 2019. A Tremestieri Etneo - in provincia di Catania - sarà il centro di una festa del territorio, che darà spazio non soltanto alle specialità culinarie tipiche, ma che punta a includere e accogliere le famiglie e tutte le realtà produttive e artigianali del piccolo comune ai piedi dell'Etna. Le tradizioni del paese, declinate in tutte le specialità e i campi tipici: non soltanto area food quindi, ma anche il classico mercatino con artigianato d'eccellenza e l'intrattenimento per bambini e per tutta la famiglia. Cuore della festa sarà il parco intitolato a Padre Salvatore Consoli, sulla via Marletta, accanto la Chiesa Madre di Tremestieri Etneo.

L'iris è uno dei dolci tipici più famosi della cucina siciliana è uno spuntino ricco e molto gustoso, ma soprattutto espressione della cucina casalinga più antica. Di questo dolce esistono due versioni, identiche nel procedimento, differenti solo nella cottura: quella cotta al forno e quella fritta, più gustosa ovviamente. In quest'ultima l'unione fra una pasta sofficissima fritta e un pò granulosa, la crema (di ricotta e la cioccolata, bianca o al cioccolato e moltissimi altri) fanno di questa squisitezza una delle pietre miliari, delle ghiottonerie siciliane. L’antica ricetta utilizzava dei panini, a forma di rosette, farciti con la crema di ricotta, panati e fritti.

L'arancino (in siciliano arancinu o arancina) è una specialità della cucina siciliana. Come tale, è stata ufficialmente riconosciuta e inserita nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (PAT) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF)[5] con il nome di "arancini di riso". Si tratta di una palla o di un cono di riso impanato e fritto, del diametro di 8–10 cm, farcito generalmente con ragù, piselli e caciocavallo, oppure dadini di prosciutto cotto e mozzarella. Il nome deriva dalla forma originale e dal colore dorato tipico, che ricordano un'arancia, ma va detto che nella Sicilia orientale gli arancini hanno più spesso una forma conica.