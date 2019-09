Festa della birra a Valverde

Sabato 14 e Domenica 15 Settembre 2019 in piazza del Santuario torna la storica Festa della Birra di Valverde. La Festa della Birra di Valverde di Catania nacque per onorare la tradizione della produzione della birra, che dal 1959 fino alla fine degli anni 80 veniva prodotta nello stabilimento presente nel centro storico di Valverde, della nota birra Tedesca Henninger. La suggestiva Piazza Del Santuario Valverde sarà ancora una volta la cornice per l'edizione 2019. Un viaggio attraverso la cultura di una delle bevande più antiche prodotte dall'uomo. Potrete gustare: Birre artigianali , Biologiche e a KMzero, Birre con grani speciali, Birre Importate e Birre tradizionali. Inoltre una vasta scelta di attività gastronomiche pronte a deliziarvi i palati. A fare da contorno alla manifestazione due giorni di spettacoli e concerti ed un mercatino dell'artigianato e prodotti tipici.

★ PROGRAMMA ★ ☑ Fiera ed Esposizione Dalle 19 alle 24 tutti i giorni dell’evento. ☑ Degustazioni Food & Beverage Stand per assaggiare il cibo da strada e le numerose birre presenti. ☑ Area Buskers Esibizioni di artisti di strada ☑ Craft Market Mercatino artigianale e prodotti tipici ☑ Show & Live Music. Spettacoli e gruppi musicali per allietare i visitatori tutte le sere a partire dalle 20. INFO E PARTECIPAZIONE ✆ +39 3476374342 - 📧 info@justevents.it.