Festa della musica: domenica iniziative nel Palazzo degli Elefanti, della Cultura e online

Torna domenica 21 giugno la Festa della Musica. Il comune di Catania ha aderito con uno speciale #openday, programmato secondo le modalità previste dalle norme anticovid, alla 26ma edizione dell'iniziativa promossa dal Ministero per i Beni e le attività culturali insieme con Siae e associazione promozione Festa della Musica. La rassegna si articolerà dalle 11 alle 22 con spettacoli gratuiti dal vivo e anche online. Saranno le corti di Palazzo della Cultura e Palazzo degli Elefanti a fare da cornice a cinque diversi spettacoli musicali. Gli spettatori potranno prenotare il loro posto attraverso un sistema obbligatorio di prenotazioni on line nella pagina facebook dedicata all’iniziativa. L'ingresso sarà consentito dopo la misurazione della temperatura corporea e, fino al raggiungimento del posto assegnato, con mascherina di protezione. Il Palazzo di via Vittorio Emanuele presenterà gli interventi musicali di quattro diverse formazioni: alle ore 11, il Gruppo Calamus dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini Catania; alle 17, il Conservatorio dell'Istituto superiore di studi musicali Vincenzo Bellini Catania; alle 19 il Coro Lirico Siciliano e alle 20.30 l'Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania. La corte di Palazzo degli Elefanti ospiterà, alle 19, l'Orchestra d' Archi Catanese diretta dal Violinista Fabio Raciti, che eseguirà musiche di Vivaldi, Mozart, Mascagni, Sostakovic. Il percorso online si svilupperà con una serie di proposte musicali su #platea omune e la pagina facebook dell'assessorato alla Cultura. Per partecipare all’iniziativa è possibile inviare video, della durata massima di 5 minuti, a cultura.eventi@comune.catania.it entro le ore 14 di venerdì 19 giugno.

