Festa della granita artigianale a Pedara

1/2 Giugno 2019 - P.zza Don Bosco, Pedara (CT). Orario: dalle 10,30 alle 24,00. Il caffè Mazzella in collaborazione con il comune di Pedara, con le attività imprenditoriali e le associazioni del territorio presentano la: FESTA DELLA GRANITA ARTIGIANALE SICILIANA 2019, 4° EDIZIONE, 1 e 2 GIUGNO, PEDARA (CT). Orario continuato 10.30 - 24.00.

Tantissimi gusti di granita tra classici ed innovativi negli stand, brioche che piovono dall'alto, musica, spettacoli, artigianato, esibizioni, cabaret, concerti, visite guidate nel paese, conferenze, rassegne, spiegazioni, cantautori, band, ballo, sole, area PET, area bimbi.

Programma dettagliato in allestimento, per adesioni artigiani, artisti, stand commerciali, contattateci in privato o whatsApp 349 54 27 697. Se hai un'azienda e vuoi sponsorizzarti è una valida occasione per esserci al villaggio della Festa della Granita artigianale siciliana 2019.